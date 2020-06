Exclusief voor abonnees 10 gratis treinritten worden er 12 (als u ze aanvraagt) 20 juni 2020

De tienrittenkaart die de superkern aan elke Belg had beloofd, wordt een twaalfrittenkaart. Dat is het akkoord dat mobiliteitsminister François Bellot (MR) en de NMBS bereikten. De rittenkaart moet aangevraagd worden en is op naam. De gebruiker krijgt twee ritten per maand, over een periode van zes maanden. Midden augustus moet het systeem op punt staan. Door de spreiding in de tijd kunnen de gratis treinritten tijdens vier schoolvakanties worden gebruikt: de zomer-, de herfst-, kerst- en krokusvakantie. De NMBS krijgt hiervoor van de overheid extra geld.

