10 gevangenen slapen op de grond wegens "te weinig bedden" 09 november 2018

In onze gevangenissen zijn vandaag nog altijd niet genoeg bedden om alle gedetineerden te slapen te leggen. Momenteel zijn er van de ruim 10.000 gevangenen nog altijd tien die op de grond moeten slapen: 6 in Brugge, 3 in Leuven Hulp en 1 in Oudenaarde. Als er geen bed meer is, wordt een matras op een cel bijgeschoven. "Vreemd dat een land als België niet elke gedetineerde een bed kan geven", zegt Annick Lambrecht (sp.a), die de cijfers opvroeg bij justitieminister Geens (CD&V).

