10 finales Beker van Vlaanderen in livestream op HLN.BE 02 maart 2018

Met de ontknoping van de Beker van Vlaanderen krijgt sporthal Brax-Hall in Boom dit weekend een driedaags basketbalfeest. Twintig ploegen strijden in tien finales voor de Vlaamse bekertrofee. Van vandaag tot zondag worden in alle categorieën de finales afgewerkt. De tien finales zullen in livestream te bekijken zijn op HLN.BE. Een primeur.

