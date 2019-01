10% extra betalen is al heel veel 31 januari 2019

Zes op de tien Vlamingen zijn helemaal niet bereid om een klimaattaks te betalen. Zij die wel extra belastingen willen afdragen, hebben daar wel iéts voor over, maar ook weer niet té veel. Het moet onder de 10% blijven. Een enkeling is bereid 25 of 40% extra belastingen op te hoesten voor het klimaat.

