10 euro per dag om salariswagen te laten staan 18 januari 2020

00u00 0

Consultancybedrijf KPMG geeft werknemers met een salariswagen vanaf volgende maand 10 euro per dag dat ze die auto niet gebruiken. Het idee werd al in 2018 gelanceerd, maar tot vandaag bedraagt de premie 'slechts' 5 euro. Bedoeling is om de medewerkers elke dag opnieuw de afweging te laten maken tussen de auto en alternatieve vervoersvormen. Het geld kan daaraan besteed worden. Ook werknemers met een eigen wagen komen in aanmerking. "We hebben bewust gekozen voor een positieve aanpak, omdat we denken dat die het beste resultaat oplevert", zegt mobiliteitsmanager Peter Van de Velde. KPMG financiert de premies met de uitgespaarde brandstof-, parkeer- en leasekosten. Streefdoel is dat alle personeelsleden met een salariswagen dit jaar gemiddeld 10% van hun ritten met het openbaar vervoer afleggen.

