10.970 man te weinig voor Brussel 27 november 2018

De protestmars van de gele hesjes van komende vrijdag in Brussel is geannuleerd. Dat heeft medeorganisator Gary Ducran gisteravond bekendgemaakt op sociale media. Op Facebook hadden al 11.000 mensen aangegeven 'geïnteresseerd te zijn' in de manifestatie, maar tijdens het flyeren in Genk (foto) gisteren kwam er hoogstens dertig man meehelpen. Volgens Ducran wordt er een andere datum gezocht voor een nieuwe manifestatie.

HLN