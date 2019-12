Exclusief voor abonnees 10.883 mensen zitten in cel, hoewel er maar 9.021 plaatsen zijn 12 december 2019

Er zitten 10.883 mensen opgesloten in de 36 Belgische gevangenissen - het hoogste aantal in vier jaar - hoewel er maar plaats is voor 9.021 gevangenen. Daardoor slapen heel wat gedetineerden op matrassen op de grond. Overbevolking leidt ook tot meer problemen, omdat er amper nog rekening kan worden gehouden wie met wie in een cel wordt gezet. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stelde bij zijn aanstelling in 2014 dat hij het aantal gedetineerden onder de 10.000 ging krijgen tegen het einde van de legislatuur. Waarom dat niet gelukt is, is niet duidelijk - al speelt het mee dat rechters strengere straffen opleggen en mensen in voorlopige hechtenis vaak langer in de cel zitten tijdens een gerechtelijk onderzoek. Het kabinet-Geens wijst er wel op dat het cijfer lager ligt dan bij zijn aanstelling in 2014 (11.578 gevangenen).

