10,5 miljoen euro boetes voor mensensmokkelaars

De Dendermondse rechtbank sprak monsterboetes uit voor een bende mensensmokkelaars. In totaal werd voor 10,5 miljoen euro aan boetes uitgesproken, verdeeld over acht beklaagden. Daarbovenop werd ook nog eens voor 947.500 euro aan bedragen verbeurdverklaard. De bendeleden kregen celstraffen van twee tot zes jaar effectief. De goed georganiseerde en professionele 'Bende van Waasmunster' kwam begin 2018 onder de aandacht van speurders op de snelwegparking aan de E17 in Waasmunster. In totaal zouden meer dan driehonderd transmigranten slachtoffer zijn geworden van de mensensmokkelaars. Op snelwegparkings werden ze in vrachtwagens gestopt, meestal koeltransporten. In bestelwagens werd het tussenschot tussen voorbank en laadruimte weggehaald. Zo kon de chauffeur tussen de slachtoffers springen bij een politietussenkomst, zodat niet duidelijk was wie de dader was. (DND)

