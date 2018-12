10.061.396 keer bankkaart bovengehaald 26 december 2018

00u00 0

Worldline, marktleider voor de verwerking van betaaltransacties in ons land, heeft zaterdag een recordaantal van 10.061.396 elektronische betalingen geregistreerd. Maandagochtend om 11.47 uur sneuvelde vervolgens het recordaantal transacties per minuut, toen er meer dan 19.000 geteld werden. Er waren natuurlijk veel shoppers voor Kerstmis, maar Worldline stelt ook vast dat meer mensen hun aankopen elektronisch afhandelen - ook voor kleine bedragen. Het aantal elektronische transacties onder 5 euro steeg in oktober bijvoorbeeld met 42% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Steeds meer mensen betalen die kleine bedragen bovendien contactloos.