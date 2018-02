10.000 xtc-pillen gedeald op 17de, maar niet naar cel 13 februari 2018

Hij was amper 17 toen hij 10.000 xtc-pillen aan de man had gebracht, maar drie jaar later moet de dealer niet naar de gevangenis. De voormalige leerling van de Vrije Middelbare School in Roeselare was, had pas z'n 18de verjaardag gevierd toen hij in maart 2015 opgepakt werd. Speurders waren Lander A. op het spoor gekomen nadat ze zijn nummer in de gsm van een grote Nederlandse dealer vonden. Samen met een 26-jarige man uit Roeselare had hij - onder meer aan de schoolpoort - liefst 10.000 xtc-pillen en 15 kilo cannabis verpatst. Het voorbije anderhalf jaar toonde A. aan dat hij op de goeie weg is. Zo is hij opnieuw beginnen studeren en kickte hij af van z'n zware drugsverslaving. De rechter 'beloonde' hem daarom met een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. Zijn kompaan Joshua O. moet 300 uren werkstraf uitvoeren. (SDVO)

