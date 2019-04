Exclusief voor abonnees 10.000 woonmeters om te besparen op energiefactuur 02 april 2019

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) gaat 9.750 woonmeters verdelen. De woonmeter toont de temperatuur en luchtvochtigheid in een woning, maar geeft via eenvoudige icoontjes ook aan wanneer de woning verlucht of verwarmd moet worden. "De woonmeter is geniaal in zijn eenvoud: hij helpt bewoners om inzicht te krijgen in hun energieverbruik", zegt Peeters. Het toestel werd ontworpen door Samenlevingsopbouw om kwetsbare gezinnen te helpen besparen op hun energiefactuur.