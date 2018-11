10.000 flessen gestolen onderweg naar Champagneweekend 10 november 2018

Tienduizend flessen bestemd voor het Champagneweekend in Middelkerke dit weekend zijn onderweg gestolen. De lading, ter waarde van naar schatting 150.000 euro, werd in de loop van de dag onderschept in Duitsland, op weg naar Roemenië. "De boeren leggen elk jaar samen een vrachtwagen in, opdat ze zelf niet moeten sleuren met dozen. Blijkbaar moet er in een ketting van onderaannemers van de transportfirma iets grondig fout gelopen zijn en zaten daar onderaan de keten enkele malafide personen tussen", zegt wijnrecensent Alain Bloeykens, presentator op het Champagneweekend. De boeren gingen gisteren in allerijl zelf nieuwe ladingen halen, waardoor het evenement toch kan doorgaan. De onderschepte lading zit nog vast in Duitsland voor onderzoek en zal allicht teruggebracht worden naar de Champagnestreek. (BBO)

