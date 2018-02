10.000 fans haken af op Instagram Reclame met kussende mannen 24 februari 2018

Twee verliefde mannen in een reclamecampagne van Suitsupply: niet iedereen kan het smaken. Het Nederlandse kledingmerk verloor na de lancering -waarin foto's te zien zijn van twee mannen die elkaar liefdevol in de ogen kijken, kussen of aanraken - opvallend veel volgers op Instagram. Eén dag nadien hadden al meer dan 10.000 fans afgehaakt.

