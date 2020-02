Exclusief voor abonnees 10.000 buitenlanders nog niet op de hoogte van LEZ Gent 01 februari 2020

00u00 0

Tijdens de gedoogperiode van de lage-emissiezone (LEZ) in Gent liepen dagelijks gemiddeld 584 automobilisten tegen de lamp. 56% van de gesignaleerde wagens - zo'n 10.000 - had een buitenlandse nummerplaat. Dat cijfer ligt zo hoog, omdat buitenlanders hun nummerplaat altijd moeten laten registreren bij een bezoek aan Gent, ook indien hun wagen splinternieuw is en wel aan de normen voldoet. "Vooral dagjestoeristen zijn moeilijk te bereiken", zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). "Wie overnacht, krijgt steevast een waarschuwing voor de LEZ via het hotel. Maar bij dagjestoeristen ligt dat anders. We zullen extra stickers aanbrengen op de parkeerautomaten om duidelijk te maken dat ze een dag hebben om zich in regel te stellen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis