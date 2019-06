Exclusief voor abonnees 10.000 badeendjes in Leie voor goede doel 17 juni 2019

In Gent heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) gisteren 10.000 badeendjes te water gelaten. Alle aanwezigen konden een plastic speeltje kopen om deel te nemen aan de race. De eigenaar van het eendje dat het eerst over de eindmeet dobberde, kon een auto winnen. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen. De race liep echter niet van een leien dakje, want de eendjes bleven ter plaatse hangen, of dreven de verkeerde kant uit. Uiteindelijk besloten de organisatoren, de drie Gentse Ronde Tafelclubs, de eendjes een handje te helpen.

