1 vrouw op 8 draagt wapen in Brussel 08 maart 2018

Eén op de acht vrouwen in Brussel komt de deur niet uit zonder een wapen te dragen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent. Bij een rondvraag bij 426 Brusselse vrouwen gaf 12 procent aan een of ander wapen in haar handtas te hebben, uit schrik aangevallen of lastig gevallen te worden op straat.