Exclusief voor abonnees 1 Vlaming op 2 die verhuist, blijft in eigen gemeente 18 september 2019

00u00 0

De Vlaming is zéér honkvast. Dat blijkt nu ook uit cijfers van Steunpunt Wonen. Van de Vlamingen die verhuizen, blijft bijna één op twee binnen de eigen gemeente. 10% blijft zelfs in dezelfde buurt wonen. De gemiddelde afstand bij een verhuis is amper 11,5 kilometer. De meeste Vlamingen verhuizen naar de binnenstad of landelijke dorpskernen, bijvoorbeeld om kleiner te gaan wonen nadat de kinderen het huis uit zijn. Hoe hoger opgeleid, hoe verder de Vlaming verhuist. Dat geldt vooral voor de nestverlaters, die zich na hun studies dichter bij Leuven, Brussel of Antwerpen vestigen.