1 ton cocaïne onderschept op weg naar België 30 oktober 2019

In Costa Rica heeft de politie zo'n 954 kilogram cocaïne in beslag genomen die bestemd was voor ons land. De drugs zaten in pakjes van een kilogram, die verdeeld waren over 29 koffers. Die waren op hun beurt verborgen in grote vaten bananenpuree en limoenconcentraat. De container werd onderschept in het havengebied Limon. Daar werd dit jaar al meer dan 5,5 ton cocaïne geconfisqueerd. (PLA)