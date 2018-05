1 SUPERFAN en 22 anderen op protest voor Nainggolan 23 mei 2018

De kleine Massimo (5) is diepbedroefd omdat zijn held niet zal spelen op de wereldbeker in Rusland. Hij knuffelt zijn vader, zelf in een Roma-truitje van Radja Nainggolan. Dat zoú dit beeld kunnen zeggen, maar de waarheid is anders: de jongen is gewoon overdonderd door de plotse aandacht van de aanwezige fotografen op het pro-Radja-protest, gisteren aan de Voetbalbond op de Heizel. Dat protest stelde werkelijk níks voor: 9.000 mensen hadden op Facebook aangegeven dat ze zouden komen, amper 23 daagden op. "Maar we maken er een leuk dagje van. Massimo heeft het Atomium nog nooit gezien. We zullen dat dan maar gaan bezoeken", zegt z'n vader Michael Cleeren, die voor de betoging - die er geen was - een autorit van meer dan een uur uit het Henegouwse grensdorp Frameries over had. (SSL)

