Exclusief voor abonnees 1 puntje tegen San Marino volstaat voor EK 10 september 2019

00u00 0

We zijn er volgend jaar bij op het EK. Dat kan je na gisteren quasi zeker zeggen, maar helemaal definitief is dat pas op 10 oktober. Dan spelen de Duivels thuis tegen San Marino en hebben ze aan een puntje genoeg om mathematisch zeker te zijn van deelname aan het Europees kampioenschap. Dat mag hoegenaamd geen probleem zijn. De laatste keer dat San Marino een interland won, was op 28 april 2004, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Liechtenstein.