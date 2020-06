1 op de 8 werkzoekenden spreekt amper Nederlands DM

29 juni 2020

Eén op de acht werkzoekenden in Vlaanderen heeft slechts een beperkte kennis van het Nederlands. Daarmee verlagen ze hun kansen om een job te vinden aanzienlijk.

Een goede kennis van het Nederlands is essentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt. Nieuwe cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) leren dat in 89% van de vacatures kennis van het Nederlands wordt gevraagd door de werkgever. Voor Frans is dat in 21% van de vacatures het geval (vooral aan de kust, in de grensstreek en in de Brusselse rand), voor Engels gaat het om 18% en voor Duits om nauwelijks 1%. In 60% van alle vacatures in Vlaanderen wordt enkel kennis van het Nederlands verwacht.

Ook het gevraagde niveau van taalbeheersing ligt hoog. In 96% van de vacatures waarin kennis van het Nederlands wordt gevraagd, verwacht de werkgever een goede tot zeer goede beheersing van de taal. En daar durft het schoentje al eens te knellen. Terwijl bijna alle werkzoekenden in Vlaanderen in staat zijn om een mondje Nederlands te praten, geeft één op de acht aan dat ze slechts over een beperkte kennis beschikken. Een stevig nadeel in de zoektocht naar een nieuwe job. De kans dat een werkzoekende met een taalachterstand na zes maanden solliciteren nog geen job heeft gevonden, ligt 21% hoger dan gemiddeld.

Samen met collega's

Om de kennis van het Nederlands te verhogen, wil Vlaams minister Crevits de komende maanden de huidige job- en taalcoaching herbekijken. Ze verwijst daarbij naar de 'Individuele Beroepsopleiding met Taalcoaching'. Een instructeur geeft dan één of twee keer per week taalcoaching aan iemand die het Nederlands minder goed beheerst en zijn collega's. Op die manier leert de anderstalige het Nederlands dat hij nodig heeft in de job en leren zijn collega's hoe ze helder kunnen communiceren. Daarnaast bestaat er ook 'Nederlands op de werkvloer+'. Dat is taalondersteuning via VDAB waarbij werknemers en werkgevers tegen betaling gecoacht worden, telkens op maat van de organisatie. (DM)