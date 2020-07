1 op de 6 trekt zijn groot verlof in Marc Coppens

11 juli 2020

00u00 0 De Krant Eén op de zes werknemers heeft zijn groot verlof tijdens de zomer of in september ingetrokken. Dat blijkt uit onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bij 723 ondernemingen. Gevreesd wordt dat werknemers dit jaar niet al hun vakantiedagen gaan kunnen opnemen.

Geplande vakanties werden tijdens de lockdown tussen maart en juni opgezegd door het verbod op niet-essentiële reizen. Intussen kan het wel weer, maar is reizen een stuk ingewikkelder geworden. Het resultaat is dat 17% van de werknemers zijn groot verlof heeft ingetrokken. "Er blijven dus nog vakantiedagen openstaan. Elke werknemer moet vóór 31 december nochtans gebruikmaken van zijn wettelijke vakantiedagen, want strikt genomen mogen er geen wettelijke vakantiedagen overgedragen worden naar het volgende jaar", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Enkel extralegale vakantiedagen kunnen worden overgedragen."

Naar volgend jaar

"Als je niet al je vrije dagen voor het einde van het jaar opneemt, verlies je in principe het recht op de resterende dagen. Veel ondernemingen zouden in het najaar overbevraagd kunnen worden voor vakantie, want een werknemer mag ook geen afstand doen van zijn verlof."

Eén op de drie ondernemers is vragende partij om het verlof dat niet wordt opgenomen over te dragen naar volgend jaar. "Dat vereist echter een aanpassing van het arbeidsrecht", zegt Mattheeuws. Eén op de vijf wil de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetalen, maar dat is financieel geen interessante keuze voor een werknemer. Overigens blijven drie op de tien werkgevers deze zomer zelf noodgedwongen aan de slag om verloren tijd en achterstallig werk in te halen. 45% kan zich financieel geen vakantie veroorloven.

