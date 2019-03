1 op de 5 wagens krijgt rode kaart op keuring 13 maart 2019

De stations van de autokeuring in Vlaanderen keurden vorig jaar 20% van de voertuigen af. Dat is 1% meer dan in 2017 en 2016 en even- veel als in 2015. De voornaamste reden zijn slecht functionerende lichten. 7,3% van het aantal nagekeken wagens werd om die reden afgekeurd. Daarnaast werden er vooral problemen vastgesteld met banden (2,6%), identificatiegegevens (1,9%), remmen (1,4%) en de roettest (0,9 %). Ook de vorige jaren waren dat de meest voorkomende problemen.