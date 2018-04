1 op de 3 ziekenhuizen zet niet online wat ingreep kan kosten SVDB

18 april 2018

05u00 0 De Krant Eén op de drie Vlaamse ziekenhuizen biedt online geen kostenramingen van operaties aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Christelijke Mutualiteit.

Nog te vaak is het voor patiënten moeilijk om te achterhalen hoeveel een behandeling of ingreep hen ongeveer zal kosten, klaagt de CM aan. "Nochtans is het één van de rechten van de patiënt om vooraf die informatie te krijgen", zegt nationaal secretaris Martine Van de Walle. "Bij een bevalling, bijvoorbeeld, wil je toch weten hoeveel dagen je in de kliniek moet blijven, hoeveel een gemeenschappelijke of luxekamer kost en hoe je een keuze kan maken in functie van je hospitalisatieverzekering." Van de ziekenhuizen die een kostenraming geven, maken bijna acht op de tien daarbij een onderscheid tussen de kamertypes. Zeven op de tien splitsen de totaalprijs op in onderdelen. Amper één op de drie geeft een schatting tussen een minimum- en een maximumbedrag.

Het Vlaams Patiëntenplatform blijft hameren op transparantie. "De eerste bekommernis van een patiënt is zijn gezondheid, dat klopt", klinkt het. "Maar de kostprijs is evengoed van groot belang. Vaak kent de patiënt die pas als de factuur in de bus valt."

