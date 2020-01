Exclusief voor abonnees 1 op de 3 tokkelt uur voor slapengaan nog op smartphone 04 januari 2020

Eén op de drie Vlamingen checkt elke avond vlak voor het slapengaan nog Instagram, Facebook of WhatsApp. In de leeftijdscategorie tot 34 jaar is dat zelfs één op de twee, zo blijkt uit een rondvraag van Partena Ziekenfonds bij 1.000 Vlamingen. 70% tokkelt minstens wekelijks op z'n smartphone een uur voor hij onder de lakens kruipt. Avondrituelen die nefast blijken voor onze nachtrust, want één op de twee slaapt slecht. Experts raden al lang aan om gsm, laptop of tablet twee uur voor bedtijd uit te schakelen en de vliegmodus te activeren. 37% drinkt wekelijks een glas alcohol een uur voor het slapengaan, aldus nog de enquête, en 40% eet een suikerrijke snack. "Onze slaaphygiëne gaat erop achteruit", is de conclusie. Partena lanceert nu een sensibiliseringscampagne. Een boek lezen is één van de slaaptips, maar amper 14% kruipt met lectuur in bed.

