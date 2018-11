1 op de 3 nieuwe auto's is een diesel 12 november 2018

Amper 33,7% van de 37.000 auto's die afgelopen maand werden verkocht, rijdt nog op diesel. Zo leren de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac. In juni 2017 was de dieselmotor nog goed voor de helft van de inschrijvingen. Zowel particulieren als bedrijfsklanten opteren minder voor diesel door de hogere prijzen aan de pomp en de anti-dieselmaatregelen in veel steden. Tal van merken dreigen daardoor met een onverkoopbare stock te blijven zitten. Voorlopig profiteert enkel de benzinewagen van de dalende dieselpopulariteit. Die stoten nochtans ongeveer evenveel stof uit als de recentste diesels. (EV)