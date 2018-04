1 op de 3 nieuw ingeschreven wagens is SUV 11 april 2018

De SUV is populairder dan ooit in ons land: één op de drie ingeschreven auto's in België is een terreinwagen. In vijf jaar tijd is de verkoop ervan verdubbeld. Dit jaar alleen al werden er bijna 57.000 verkocht. Bij leasingauto's voor bedrijven is het aantal meer dan verdrievoudigd. De vergrijzing is een verklaring voor de populariteit van de terreinwagen. Oudere mensen verkiezen een SUV omdat je daar comfortabel kan instappen. De hoge positie in de wagen zorgt daarnaast voor een veiligheidsgevoel voor de bestuurder, die zich minder verloren voelt tussen vrachtwagens in het verkeer. Het gespecialiseerde onderzoeksbureau Jato voorspelt dat in 2018 wereldwijd voor het eerst meer SUV's verkocht zullen worden dan gewone auto's.

