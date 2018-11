1 op de 10 voelt zich elke dag slecht op het werk Philippe Ghysens

05u00 44 De Krant Eén op de tien Belgen voelt zich dagelijks slecht op zijn of haar werk. Dat komt vooral door het gebrek aan waardering van de bazen en al te strakke deadlines.

Veeleisende klanten, stresserend woon-werkverkeer en een chef die nooit eens een schouderklopje of woordje waardering geeft: bij veel Belgen is het werkplezier ver te zoeken. Uit een onderzoek door iVox in opdracht van hr-dienstverlener Agilitas blijkt dat 51% zich regelmatig slecht voelt op het werk. Eén op de tien heeft er zelfs dagelijks de pest in. Voor een kwart van de werknemers begint de maandagblues al op zondagavond: het idee dat de volgende ochtend de plicht roept, is nefast voor hun gemoed. "Eerdere studies hebben al aangetoond dat de Belg zijn verstand volgt bij de keuze van een job, en niet zijn buikgevoel", duidt Leen Martens van Agilitas.

De meerderheid lijkt ook niet van plan iets te doen aan die negatieve gevoelens. Zo geeft 53,3% aan vrede genomen te hebben met de huidige situatie. Driekwart zet ook geen stappen om op zoek te gaan naar een nieuwe job.

Wat nog opvalt, is dat vooral de jongste categorie (tot 35 jaar) niet happy wordt van z'n baan: daar voelt 58,5% zich minimaal één keer per maand slecht op de werkvloer. Bij de 35- tot 49-jarigen is dat 49,7%, voor de 50-plussers 46%. "De verwachtingen van de jonge Belgen komen niet altijd overeen met die van veel werkgevers. Dan gaat het niet alleen over de inhoud van de job, maar bijvoorbeeld ook over de bedrijfscultuur."