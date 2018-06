1 op de 10 gaat nooit naar dokter Isolde Van Den Eynde

20 juni 2018

05u00 0 De Krant Nagenoeg één op de tien Belgen trekt nooit naar de huisarts. In Brussel gaat het zelfs om een kwart van de bevolking. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Tussen 2011 en 2015 trokken 6% van de Vlamingen, 9% van de Walen en liefst 25% van de Brusselaars geen enkele keer naar de dokter. Dat laat Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA) weten, die de cijfers opvroeg bij minister De Block (Open Vld). Ook het aandeel inwoners die in 2015 éénmaal op visite gingen bij hun vaste geneesheer is in de hoofdstad (56%) beduidend kleiner dan in Vlaanderen (81%) en Wallonië (75%). Zelfde verhaal met de groep die meermaals per jaar naar de huisarts trekt.

Jonge Brusselse bevolking

Blaken de Brusselaars dan zó van gezondheid in vergelijking met de rest van de Belgen? "Het feit dat Brussel een jonge bevolking heeft, kan een rol spelen", zegt de minister. Maar er zijn nog enkele andere verklaringen. Zo maken Brusselaars verhoudingsgewijs vaker gebruik van medische hulp voor mensen die zich in een precaire situatie vinden - denk aan Dokters van de Wereld en Samusocial. Deze consultaties zijn niet opgenomen in de statistieken. Hetzelfde geldt voor de visites aan specialisten in één van de universitaire ziekenhuizen die de stad rijk is.

