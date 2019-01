1 op 8 huizen niet aangesloten op riolering 12 januari 2019

00u00 0

Eén op de acht Vlaamse huizen is niet aangesloten op de riolering. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMMA). In Vlaanderen ligt de rioleringsgraad op 87 procent, met lokaal grote verschillen. In landelijke gebieden of kleine steden ligt die graad een stuk lager. Zo is in het Oost-Vlaamse Horebeke slechts 13 procent van de woningen aangesloten op de riolering, in Aarschot is dat amper twee derde van de huizen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN