1 op 8 havenarbeiders test positief op drugs 02 februari 2019

Bij een controleactie in de haven van Zeebrugge zijn 5 van de 41 gecontroleerde havenarbeiders betrapt op druggebruik. De focus lag op het woon-werkverkeer en het besturen van een voertuig tijdens de diensturen. Van de 41 bestuurders bleken er 22 in aanraking te zijn gekomen met drugs, maar ze hadden dus niet allemaal zelf gebruikt. "Drugs kan op geld kleven of aan het stuur van een wagen. En in havengebied worden auto's vaak uitgewisseld", zegt duidt Lien Depoorter van de Brugse politie. De havenarbeiders die effectief drugs gebruikt hadden, moesten meteen hun rijbewijs inleveren. (MMB)