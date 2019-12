Exclusief voor abonnees 1 op 8 gezinnen heeft geen internet 05 december 2019

00u00 0

In 2018 had 87% van de Belgische huishoudens een internetverbinding. Dat is lager dan het gemiddelde van 89% in de EU. Dat blijkt uit de jaarlijkse informaticabarometer van de federale overheidsdienst Economie. 1 op de 8 heeft dus géén internet in huis. Vooral het verschil met de buurlanden is frappant. Zo heeft in Nederland 98% van de huishoudens internet, en ook in Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk duikt dat percentage nergens onder de 93. Frankrijk scoort pal op het Europese gemiddelde. Nochtans is de dekkingsgraad van vast breedbandinternet in ons land quasi volledig. Een verklaring kan volgens de FOD Economie bij de relatief hoge prijzen in ons land liggen. In veel buurlanden bieden leveranciers immers pakketten met relatief lage datalimieten aan, die ook minder kosten.

