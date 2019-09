Exclusief voor abonnees 1 op 7 wil meer betalen voor groen alternatief voor vliegtuig 04 september 2019

Zo'n 14% van de reizigers is bereid voor een transportmiddel te kiezen dat minder CO2 uitstoot dan een vliegtuig, zelfs als dat minder comfortabel en duurder is. Dat blijkt uit een enquête van het World Economic Forum bij 19.000 volwassenen uit 27 landen. De frequente vliegtuigreizigers zijn (met 23%) het meest bereid een duurzamer transportmiddel te kiezen, ongeacht prijs of comfort. Ook min-35-jarigen en universitair gediplomeerden zijn vaker voorstander. Van alle ondervraagden zegt 29% het vervuilende vliegtuig te willen ruilen, op voorwaarde dat de kosten van het duurzamere alternatief niet hoger zijn en de verplaatsing even comfortabel is. 26% laat zijn keuze van transportmiddel niet afhangen van de CO2-uitstoot. De overige 30% had geen mening.

