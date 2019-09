Exclusief voor abonnees 1 op 7 Vlamingen is laaggeletterd 10 september 2019

00u00 0

Eén op de zeven volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. Ze kunnen moeilijk zelfstandig functioneren omdat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en met de digitale wereld. Vaak wordt de problematiek van generatie op generatie doorgegeven. Dat zeggen de organisaties achter de Week van de Geletterdheid, die gisteren startte. De week staat dit jaar in het teken van laaggeletterde ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. "Een inschrijvingsformulier invullen, het rapport begrijpen, met het digitale schoolplatform werken... Eén op de tien ouders met kinderen jonger dan 13 heeft het daar moeilijk mee", klinkt het.