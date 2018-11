1 op 7 Vlamingen is laaggeletterd 10 november 2018

00u00 0

Minstens 1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. Om en bij het miljoen Vlamingen ondervinden niet alleen een ernstig probleem met lezen en schrijven, maar worstelt ook met tellen, informatie verwerken en de hedendaagse digitale toepassingen. "Het belet hen goed te functioneren, zowel in het dagelijks leven als op de werkvloer", zegt Sara Jaminé, coördinator van het nieuwe Strategisch Plan Geletterdheid van onderwijsminister Hilde Crevits. "Laaggeletterdheid is zeker geen probleem van ouderen en anderstaligen alleen. Erg verontrustend is de enorm groeiende groep van 16- tot 25-jarigen. Twintig jaar geleden was ongeveer 5% van hen onvoldoende mee, in 2012 was dat al 9%. Vooral de 55- tot 65- jarigen, maar ook heel wat dertigers en veertigers, ondervinden veel moeilijkheden door de digitale golf die razendsnel op ons afkomt."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN