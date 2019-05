Exclusief voor abonnees 1 op 7 bestuurders van bestelwagens draagt geen gordel 31 mei 2019

Eén op de zeven bestuurders van bestelwagens draagt geen gordel. Een één op de zeven inzittenden op de achterbank van een personenwagen ook niet. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsorganisatie Touring, die 'VTM Nieuws' kon inkijken. "Hallucinant", zegt Danny Smagghe van Touring. "Want voor wie geen gordel draagt en betrokken is bij een verkeersongeval, is de kans op overlijden vijf keer zo groot. Maar ondanks vele campagnes die we de voorbije jaren gevoerd hebben, stellen we vast dat er nog steeds veel mensen zijn die hun gordel niet vastklikken in de wagen."

