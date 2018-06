1 op 7 bedrijfswagens rijdt nooit naar het werk 30 juni 2018

12% van de Belgen met een bedrijfswagen rijdt daarmee nooit naar het werk. Dat blijkt uit onderzoek van sociaal secretariaat Partena Professional, op basis van een peiling bij 1.000 actieve Belgen. De voornaamste reden is dat ze te dicht bij het werk wonen (51%), gevolgd door de files (13%) en het gebruik van het openbaar vervoer (12%). 4 op de 10 ondervraagden zijn bereid hun bedrijfswagen in te ruilen voor een loonsverhoging van gemiddeld 740 euro netto per maand. Maar met dat geld zou bijna de helft een eigen, kleinere wagen kopen. Partena concludeert dat het 'cash for car'-systeem, waarbij je je bedrijfswagen kan inruilen voor een fiscaal voordelige mobiliteitsvergoeding, weinig effect zal hebben op de mobiliteitsproblemen. Bijna een kwart zou een fiets kopen, en 22% zou het geld voor persoonlijke doeleinden gebruiken. (ARA)

