1 op 6 Vlaamse gezinnen telt maar één ouder 06 december 2018

Bijna één op de zes Vlaamse gezinnen is een eenoudergezin. Samen zorgen ze voor zowat 180.000 kinderen tot 18 jaar, zo meldt de Vlaamse socialistische vakbond ABVV. De vakbond hekelt dat de wetgeving zich maar moeizaam lijkt aan te passen aan de nieuwe gezinsrealiteit, of het nu gaat om wonen, werken of fiscaliteit. Zo lopen 'eenouders' volgens de vakbond een groter risico op armoede en depressie en ervaren ze meer problemen in de combinatie arbeid-gezin. Ze hebben minder familiaal verlof dan een klassiek gezin, maken minder gebruik van tijdskrediet en ouderschapsverlof en slagen er minder goed in vakanties te overbruggen.

