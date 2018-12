1 op 6 medewerkers De Lijn van buitenlandse origine 27 december 2018

00u00 0

Het percentage medewerkers van buitenlandse herkomst bij De Lijn is de voorbije jaren sterk gestegen: van 3,2% in 2010 tot 8,9% in 2015 en 16,9% in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a). Die dringt er bij De Lijn op aan om klachten over racisme en discriminatie te registreren, "precies omdat de diversiteit op de werkvloer alsmaar toeneemt". "Want hoe kan je een goed diversiteitsbeleid voeren, als je geen zicht hebt op de evolutie van het aantal klachten?"