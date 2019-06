Exclusief voor abonnees 1 op 6 jongeren sluit drugs achter stuur niet uit 07 juni 2019

Zowat één op de zes jongeren (17%) sluit niet helemaal uit dat ze drugs en rijden ooit zouden combineren. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceert daarom de campagne 'Don't do drugs & drive'. Volgens de VSV erkent 83% van de 16- tot 34-jarigen in een online bevraging dat een auto besturen onder invloed van drugs het risico op een ongeval verhoogt. Bij de oudere leeftijdsgroepen is dat 95%. Anderzijds sluit ook in dié categorieën 11% niet uit dat ze achter het stuur zouden kruipen onder invloed van drugs. De voorbije tien jaar is het aantal vaststellingen voor rijden onder invloed van drugs in Vlaanderen verdrievoudigd, tot 5.588 in 2018.