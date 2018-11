1 op 6 gezinnen verwarmt met pellet- of houtkachel 10 november 2018

00u00 0

Alle vermaningen omtrent fijn stof ten spijt, zitten hout- en pelletkachels in de lift. Volgens de marktmonitor van energieregulator VREG verwarmt 16% van de Vlaamse gezinnen met hout of pellets. Vorig jaar was dat slechts 7%. De meeste gezinnen verwarmen nog altijd met aardgas (68%), gevolgd door stookolie (19%). Kachels komen nu op de derde plaats. Opvallend daarbij is dat van de gezinnen die zonnepanelen hebben er 28% verwarmt met een pelletkachel. De recent aangekondigde 'Green Deal' voor houtverbranding beoogt dat de uitstoot van fijn stof door houtverbranding tegen 2030 minstens gehalveerd moet worden. Daarvoor zouden alle verouderde kachels en haarden vervangen moeten worden. (LB)