1 op 5 Cijfer van de week 29 december 2018

Een federale overheidsdienst bereiken? Met een vraag? Smeer dan je beentjes maar in: 1 keer op 5 wordt de telefoon niet opgenomen, blijkt uit een steekproef van NSZ. Als er één beroep dringend aan herwaardering toe is, hopelijk in 2019, dan wel dat van de vinnige, vrolijke telefonist(e) die slechts spaarzaam gebruik maakt van de eeuwige dooddoener: 'Stuur maar een mailtje.'