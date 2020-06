Exclusief voor abonnees 1 op 5 zorgverleners wil ermee stoppen 29 juni 2020

"Ik denk er weleens aan om te stoppen met dit werk." Dat zegt Philippe Meersseman (44), intensivist en pneumoloog in het UZ Leuven. En hij is lang niet de enige die met dat idee rondloopt: liefst één op de vijf zorgverleners gaat zo gebukt onder de moeilijke werkomstandigheden door corona dat hij of zij overweegt er de brui aan te geven. Dat blijkt uit een bevraging bij ruim 8.000 medewerkers in onder meer ziekenhuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met een handicap die De Morgen kon inkijken. Het zijn vooral de artsen en verpleegkundigen die twijfelen over hun professionele toekomst. En de coronapiek mag dan al achter ons liggen, ongeveer de helft van de zorgverleners voelt zich nog steeds gestresseerd en vermoeid. Voorts geeft 20% aan met concentratiestoornissen te kampen en voelt 10% zich neerslachtig. Volgens professor Kris Vanhaecht van het Instituut voor Gezondheidszorgbeleid aan de KU Leuven, die de bevraging leidt, worden de komende maanden cruciaal om het personeel gemotiveerd te houden. "De druk moet nu omlaag. Mensen moeten in de zomervakantie echt reserves kunnen opbouwen. Zeker omdat ze ook klaar moeten zijn voor een mogelijke tweede piek in het najaar."

