1 op 5 zelfstandigen onder armoededrempel 05 oktober 2019

157.692 zelfstandigen in hoofdberoep verdienden vorig jaar minder dan 1.139 euro per maand. Dat is onder de Europese armoededrempel. Het gaat om 21,5% van de in totaal 734.170 zelfstandigen in hoofdberoep - een half procent meer dan in 2017. Dat blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van cijfers van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Het betreft de bruto beroepsinkomsten, verminderd met de beroepsuitgaven en de beroepslasten. Dat is te vergelijken met het nettoloon van een werknemer. Het cliché dat zelfstandigen meer verdienen dan ze officieel aangeven, veegt NSZ-woordvoerster Christine Mattheeuws van tafel. "De investeringen die ze hebben gedaan, zitten in de zaak, daar kunnen ze niet van eten. Privé-inkomsten kunnen ze niet aftrekken, daarop is men strenger dan ooit. Vorig jaar gingen 10.700 zelfstandigen op de fles en hielden nog eens 57.000 anderen het voor bekeken. Het ontbreekt nog steeds aan een degelijke sociale bescherming - dat is een van de hoofdoorzaken waarom het armoedecijfer zo hoog ligt."

