1 op 5 Vlamingen is 'kettingziek' 31 januari 2019

00u00 0

Van een keelontsteking naar een lopende neus en de griep: heel wat Vlamingen sukkelen deze winter van de ene kwaal in de andere. 'Kettingziek' heet het fenomeen. Eén op de vijf mensen was de afgelopen maanden al minstens twee keer ziek. En weer één op de vijf van hen herviel zelfs binnen de twee weken. Vooral jonge vrouwen lagen deze winter al meermaals geveld in de zetel. Ze zijn dan ook een vatbare prooi voor winterkwaaltjes, weet huisarts Servaas Bingé: "De groep vrouwen tussen 18 en 34 komt vaak in contact met kinderen - die zelf ook snel ziek zijn en dus een bron van infecties zijn. Bovendien combineren ze het moederschap met een drukke job, waardoor hun immuniteit lager ligt door stress en slaaptekort." (BCL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN