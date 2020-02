Exclusief voor abonnees 1 op 5 Vlamingen fietst elektrisch 22 februari 2020

Iets meer dan de helft (51%) van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar de fiets. Bij de vorige jaarlijkse enquête van verkeersveiligheidsinstituut Vias was dat 47%. Vooral in Vlaanderen is de fiets populair. 69% van de Vlamingen reed vorig jaar op z'n tweewieler, tegenover 63% in 2018. In Wallonië ging het vorig jaar om 24%, in Brussel om 30%.