1 op 5 tieners vraagt ouders om foto online weg te halen Aylin Koksal

11 februari 2020

00u00 1 De Krant Eén op de drie Vlaamse ouders plaatst zonder overleg kinderfoto's online. "Die 'onschuldige' beelden kunnen je zoon of dochter wel degelijk in gevaar brengen", waarschuwt professor Leen d'Haenens (KU Leuven).

'Sharenting', zo heet het fenomeen waarbij ouders foto's van hun kroost op hun sociale media plaatsen. "Het woord is een samentrekking van 'to share' en 'parenting', wat zoveel betekent als delen hoe je je kind opvoedt", legt d'Haenens uit. "Ze zetten onschuldige kiekjes van dagelijkse taferelen of vakantiefoto's online, zonder er lang bij stil te staan." Dat zouden ze beter wél doen, vindt de professor. "Op die manier delen ze immers ook een hoop privégegevens. En dat kan hun kinderen wel degelijk in gevaar brengen. Stel dat je strandfoto's op Facebook plaatst waarop je dochtertje te zien is in bikini: zulke beelden komen gemakkelijk in pedofiele kringen terecht."

Heel vaak hebben de ouders geen toestemming gevraagd aan hun kind, zo blijkt uit een nieuw rapport van het internationale onderzoeksnetwerk EU Kids Online, in samenwerking met de KU Leuven. "Soms begint 'sharenting' zelfs al voor de geboorte, als je bijvoorbeeld je echografie online deelt." Zodra de kinderen wat ouder zijn, laten ze zelf regelmatig weten dat ze niet van die 'openheid' gediend zijn. Zo heeft één op de vijf 12- tot 16-jarigen het afgelopen jaar aan papa of mama gevraagd een post te verwijderen. "Ze voelen er zich ongemakkelijk bij of vinden de foto gewoonweg lelijk."

D'Haenens adviseert ouders om in de privacyinstellingen aan te duiden dat niet iedereen hun posts mag zien. "En denk twee keer na voor je iets deelt - zéker als het over kleuters of peuters gaat."