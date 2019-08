Exclusief voor abonnees 1 op 5 scoutsgroepen moet leden weigeren 19 augustus 2019

De jeugdbewegingen in Vlaanderen doen het zo goed dat één op de vijf groepen van Scouts & Gidsen nieuwe leden moet weigeren. Zowel bij Chiro als scouts is het aantal leden de voorbije vijf jaar met 10% gestegen. Chiro is met 94.107 leden en 16.736 leid(st)ers de populairste jeugdbeweging, gevolgd door Scouts & Gidsen met 83.500 leden en 12.000 leid(st)ers en KSA met 36.000 leden en 6.500 leid(st)ers. Voor de scouts is dat succes een probleem. "Zo'n 20% van onze groepen hanteert een wachtlijst of ledenstop als noodrem om de gewenste verhouding van één leid(st)er per zes leden te waarborgen." Bij Chiro stelt het probleem zich nog niet, maar ook daar zitten ze tegen de grens.