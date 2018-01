1 op 5 kleine Carrefours maakt verlies 29 januari 2018

Volgens Luc Ardies van Unizo is 21% van de zelfstandige buurtwinkels van Carrefour (Express en Market) niet rendabel. Dat is iets boven het gemiddelde op de markt, zegt de zelfstandigenorganisatie, die zich baseert op cijfers van de Nationale Bank. Van alle zelfstandige supermarkten of de buurtsupermarkten is gemiddeld 19,7% niet rendabel. Dat is overigens beter dan wat de ketens zelf presteren. In het kader van een transformatieplan wil Carrefour meer inzetten op die buurtwinkels. De directie is verwonderd over de communicatie van de cijfers. "We hebben er het raden naar vanwaar die komen", zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve. "We hebben ook niet de gewoonte om te communiceren over vennootschappen die niet de onze zijn, ook al zijn het franchisenemers en hebben we er natuurlijk alle belang bij dat ze het goed doen." (EV)

