1 op 5 kinderen heeft overgewicht

In ons land kampt 20% van de kinderen tussen 2 en 17 jaar met overgewicht. Bij 7% van hen is er zelfs sprake van obesitas. De cijfers zijn een schatting van Fapeo, de Franstalige oudervereniging voor het officieel onderwijs, en worden geciteerd in de krant 'La Dernière Heure'. Volgens de 'Ligue de l'Enseignement' eet slechts 8% van de Belgische kinderen en jongeren elke dag vijf porties fruit en groenten, zoals aanbevolen wordt. Bij de volwassenen is dat 12%. Daarmee komt ons land volgens de Ligue in de buurt van de Amerikaanse cijfers.

